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Merkez Bankası'nın 6 Mayıs faiz kararı
Merkez Bankası'nın mayıs faiz kararı için gözler bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.
- Haber Merkezi
- 06.05.2021 - 10:09
- Güncelleme : 06.05.2021 - 10:22
Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası gözler, Merkez Bankası'nın bugünkü PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi.
Merkez Bankası, mart ayında faizi 200 baz puan artırdıktan sonra son toplantısında yüzde 19 olan faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti.
Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.
TCMB, faizleri sabit bıraktığı bir önceki toplantıda, PPK metninde enflasyon vurgusunda yaptığı değişiklik faiz indirimine kapı araladığı şeklinde yorumlanmıştı.
Ancak sonrasında yayınlanan toplantı özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları mayısta faiz indirimi beklentilerini kısmen ortadan kaldırdı.