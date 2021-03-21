Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Naci Ağbal'ın yerine atanan Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla bir araya geldi.

Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantıda üç ana mesaj verdi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

Toplantıda Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin altını çizdiği öğrenildi.

Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesajlar ise, yeni dönemde Merkez Bankası'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı ve Naci Ağbal'ın bıraktığı yerden devam edileceği yönündeki vurgular oldu.

BANKALARLA İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugünkü görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürlerimizle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum."