Mersin Akdeniz'i İstiklal Marşı okumayı reddeden aday kazandı Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan, CHP'nin verdiği destekler sonucu belediye başkanı oldu.

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Mayıs genel seçimlerinde kapalı kapılar arkasında yapılan CHP-Kandil ittifakı, yerel seçimlere gidilirken açık bir hal aldı.

Seçimden sonra HDP ismini DEM yapan PKK'nın siyasi uzantısı parti ile CHP, Mersin'in Akdeniz ilçesinde "kent uzlaşısı" adı altında anlaştı.

Bu anlaşmanın ardından dün yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesi, DEM'e geçmiş oldu.

DEM Parti, Akdeniz'de CHP'nin çalışmaları sonucu yüzde 36'yla kazandı.

Öldürülen terörist oğlu çıktı

2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten biri olan 'Fırat' kod adlı Musa Arslan'ın, Mersin’in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Öldürülen terörist Musa Arslan’ın, Nuriye Arslan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

İstiklal Marşı okumayı reddetmişti

Halen Akdeniz Belediyesi'nde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim." demiş ve bu sözleri tepki almıştı.