Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden zam yağmuru: Suya, ulaşıma, ekmeğe zam Mersin'de çeşitli kalemlerin fiyatları yeniden belirlendi. Buna göre yol ücreti 11,5 liraya, ekmek ise 7,5 liraya yükselirken suya yüzde 25 zam uygulandı.

ensonhaber.com Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından vatandaşlar hizmetlere, gıda fiyatlarına uygulanacak yeni tarifelere gözlerini çevirdi. Enflasyon her ay gerilerken Mersin Büyükşehir Belediyesi zam yağmuruna başladı. Mersin’de iki gün üçünde ekmeğe, suya ve ulaşım ücretlerine zam geldi. Suya, ulaşıma, ekmeğe zam Bugün itibariyle 8 lira olan şehir içi yolcu taşıma ücreti 11,5 liraya, 5 lira olan ekmek 7,5 liraya çıkarıldı. MESKİ de 2023 yılı başında yapmayı planladığı ancak genel kuruldan geçiremediği yüzde 25 su zammını dün yapılan toplantıda karara bağladı. Ekmeğe zammın ardından Mersin Halk Ekmek büfelerinde ekmeğin 2.5 TL'den satılmaya devam edileceği öğrenildi. Mahkeme zammı haklı buldu MESKİ Genel Kurulu, Mersin’de içme suyuna yüzde 25 oranında zam yapılmasını öngören idare teklifini daha önce reddetmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, genel kurulun söz konusu kararını mahkemeye götürdü. Mahkeme, su ücretlerine yüzde 25 zam yapılması konusunda MESKİ’yi haklı buldu. Dün yapılan olağanüstü toplantıda mahkemenin kararı görüşüldü ve zam kararı geçti. 1 Temmuz'da faturalara yansıtılacak Su zammının 1 Temmuz’dan itibaren faturalara yansıtılması bekleniyor.