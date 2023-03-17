Mersin Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem AFAD, merkez üssü Merkez Körfezi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu.

Türkiye deprem felaketiyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bölgede yaşanılan artçı sarsıntılar devam ederken, bugün Bolu'nun ardından Mersin Körfezi de sallandı.

Mersin'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 22.59'da yerin 16.04 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.

Yerin yaklaşık 16 kilometre altında meydana gelen deprem şehir merkezi, Erdemli, Silifke ilçeleri ve Antalya'da hissedildi.

Panikle sokağa çıktılar

Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Deprem korkusuyla dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar, sokakta endişe ile beklediklerini kaydetti.