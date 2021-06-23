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- Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 04:44
Türkiye'nin uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Mersin Limanı'nda, Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde 463 kilogram kokain yakalandı.
Konuya ilişkin açıklamayı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaptı.
Muş paylaşımında, "Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.