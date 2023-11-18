Türkiye'de yapılan birçok operasyon sayesinde, terör örgütlerine ve zehir tacirlerine darbe üzerine darbe vuruluyor...
Yapılan operasyonlar iç ve dış güvenliği sağlarken, birçok örgütün çökertilmesi de güdeme geliyor.
Bu kapsamda da bir operasyon ise Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda yapıldı.
54 kilogram kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin Limanı'nda gerçekleştirdikleri operasyon sonucu 54 kilogram kokain ele geçirdi.
10 kişiye gözaltı
Olayla ilgisi bulunan 10 kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla gözaltına alındı.
Bakan Ömer Bolat'tan paylaşım
Ticaret Bakanı Ömer Bolat operasyona dair detayları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı;
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Toplum Sağlığımızı ve Geleceğimiz Olan Gençlerimizi Korumaya Kararlıyız
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin Mersin Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, olayla ilgisi bulunan 10 kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla gözaltına alınmıştır.
Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum.
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