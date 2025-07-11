Mersin merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekiplerin, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri titiz teknik ve fiziki takip neticesinde, Mersin merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Ağrı, Batman, Kastamonu, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Hatay ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

1 MİLYAR 120 MİYONLUK HESAP AKIŞI

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 bin 560 banka hesabı üzerinde detaylı analiz yapılırken, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri kurdukları ve bu siteler üzerinden dijital para platformları aracılığıyla 114 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 1 milyar 120 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 17’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.