Mersin'de hava sıcaklıklarının 40 derecelere yükselmesiyle Kızkalesi sahili turist akınına uğruyor.

Türkiye soğuk ve yağışlı havaların ardından güneşli günlere kavuştu...

Meteoroloji'nin uyardığı sıcak hava dalgası hafta sonunda ülke genelinde etkili olmaya başladı.

Birçok ilde 40 derecelere yaklaşan sıcaklık Mersin'de de etkisini gösterdi.

Kızkalesi sahili doldu

Güneşli hava, Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, gurbetçiler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Kızkalesi sahilinde yoğunluğu artırdı.

Tatilcilerin deniz keyfi

İHA'nın haberine göre; hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin yanı sıra Mersin ve komşu iller Adana, Niğde, Karaman ve Konya olmak üzere birçok şehirden günübirlikçilerin tercihi de Kızkalesi oldu. Dışarısının 40 dereceye yaklaştığı denizin de kıyılarda 24 derecelerde olduğu bölgede tatilcilerin bazıları yüzerek serinlemenin tadını çıkardı, bazıları da çocuklarla oynayarak vakit geçirdi.

Mersin sahillerinde yoğunluk başladı ViDEO