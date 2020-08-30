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    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şahin'in cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi.
    • AA
    • 30.08.2020 - 14:30
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 14:30
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    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı

    25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

    Şehit Şahin için Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    CENAZE TÖRENİ

    Törene; şehidin annesi Perizade Şahin, kardeşleri, yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı İZLE

    EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

    Evlilik hazırlığı yaptığı ve 15 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen şehidin tabutunun üzerine nişanlandığında giydiği gömlek ile kravatı konuldu.

    TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

    Şehidin annesi Perizade Şahin, nişanlısı Özlem Kaya ve 11 kardeşi tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #1

    EN ACI AN

    İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

    Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #2

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #3

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #4

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #5

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #6

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #7

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #8

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #9

    Mersin şehidi Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı #10

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