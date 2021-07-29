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- Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları
Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları
- AA
- 29.07.2021 - 10:31
- Güncelleme : 29.07.2021 - 10:41
Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi sürüyor...
Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlar alevlere teslim oldu.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Dün akşam itibariıyla başlayan yangınlar, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
EVLER TEDBİREN BOŞALTILDI
Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltılırken, kente çevre illerden takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.
ADANA
Adana'da ise Kozan ve Aladağ bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.
Kozan ilçesindeki Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Aladağ Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangın için de çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi görev alıyor. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.