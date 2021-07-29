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    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları

    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları

    İki ilin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına sabahın ilk ışıklarıyla yeniden müdahale başladı.
    • AA
    • 29.07.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 10:41
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    Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi sürüyor...

    Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlar alevlere teslim oldu.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    Dün akşam itibariıyla başlayan yangınlar, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları #1

    EVLER TEDBİREN BOŞALTILDI

    Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltılırken, kente çevre illerden takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları #2

    ADANA

    Adana'da ise Kozan ve Aladağ bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.

    Kozan ilçesindeki Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıraların​​​​​​​da çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Aladağ Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangın için de çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi görev alıyor. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları #3

    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları #4

    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları #5

    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları #6

    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları #7

    Mersin ve Adana yangınlarında söndürme çalışmaları #8

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