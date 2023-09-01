Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine operasyon İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zehir tacirinin yakalandığını, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyona dair detayları, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Güvenlik güçleri, yurt içi ve yurt dışında zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar yapan güvenlik güçleri, uyuşturucu madde satanlara darbe üzerine darbe vuruyor.

Bu darbelerden birisi ise Diyarbakır ve Mersin'de vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zehir tacirinin yakalandığını, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya detayları Twitter hesabı üzerinden paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: