Güvenlik güçleri, yurt içi ve yurt dışında zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
Hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar yapan güvenlik güçleri, uyuşturucu madde satanlara darbe üzerine darbe vuruyor.
Bu darbelerden birisi ise Diyarbakır ve Mersin'de vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zehir tacirinin yakalandığını, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya detayları Twitter hesabı üzerinden paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan operasyonda 279 kilo esrar maddesi ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri daha yakalandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.
Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.