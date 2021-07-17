Mersin ve Hatay'daki orman yangınları sürüyor

Amanos Dağları'nda günler önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin gündemi Amanos Dağları'ndaki orman yangınları...

İki gün önce Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın hala devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Gece karadan yapılan söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek verdi. Ekipler kara çalışmasının mümkün olmadığı alanlarda uçak ve helikopterle havadan müdahale etti.

Mersin'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor VİDEO

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MERSİN ORMAN YANGINI

Öte yandan üç gün önce Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını da hala kontrol altına alınamadı.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Hatay'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor VİDEO

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MÜDAHALELERE RÜZGAR ENGELİ

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.