- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mersin ve Hatay'daki orman yangınları sürüyor
Mersin ve Hatay'daki orman yangınları sürüyor
- AA & Ensonhaber
- 17.07.2021 - 08:53
- Güncelleme : 17.07.2021 - 09:50
Türkiye'nin gündemi Amanos Dağları'ndaki orman yangınları...
İki gün önce Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın hala devam ediyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Gece karadan yapılan söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek verdi. Ekipler kara çalışmasının mümkün olmadığı alanlarda uçak ve helikopterle havadan müdahale etti.
Mersin'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor VİDEO
MERSİN ORMAN YANGINI
Öte yandan üç gün önce Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını da hala kontrol altına alınamadı.
Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.
Hatay'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor VİDEO
MÜDAHALELERE RÜZGAR ENGELİ
Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.