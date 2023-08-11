Mersin'de 11 PKK/KCK zanlısının yakalanması için operasyon başlatıldı Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

AA Emniyet güçleri yasa dışı eylemlere göz açtırmıyor. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüyor. Başlatılan operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskının ardından polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramalarının devam ettiği bildirildi. Örgüt üyelerinin adresleri tespit edildi Terör örgütü PKK/KCK adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla kente gelen 3 kişinin adresleri de tespit edildi. Bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girildi 200 polisin katıldığı operasyonda ekipler, bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.