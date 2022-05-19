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    Mersin'de 1919 gencin beğeni toplayan gösterisi

    Mersinli öğrenciler, gençlere armağan edilen 19 Mayıs'ı zeybek oynayarak kutladı.
    • 19.05.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 11:58
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    Mersin'de 1919 gencin beğeni toplayan gösterisi

    Türkiye'nin dört bir yanında '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla kutlamalar gerçekleşiyor.

    Bu kapsamda Mersin'de "1919 Gençle Zeybek" projesi hayata geçirildi.

    Erdemli Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen projeye 1919 genç katıldı.

    Atatürk'ün imzasıyla silüetini oluşturdular

    AA'nın haberine göre Erdemli Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya gelen gençler zeybek oynadı; daha sonra da Atatürk'ün imzasıyla silüetini oluşturdu.

    O anlar ise ortaya güzel görüntüler çıkardı.

    Mersin'de 1919 gencin beğeni toplayan gösterisi ViDEO

    Mersin de 1919 gencin beğeni toplayan gösterisi #1

    Mersin de 1919 gencin beğeni toplayan gösterisi #2

    Mersin de 1919 gencin beğeni toplayan gösterisi #3


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