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- Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde şişelenmiş halde 200 litre sahte içki ele geçirildi.
- İHA
- 17.10.2021 - 11:49
Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
SATIŞA HAZIR HALDE YAKALANDI
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada satışa hazır halde şişelenmiş 200 litre alkollü içki ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.