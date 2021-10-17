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    Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi

    Mersin'in Erdemli ilçesinde şişelenmiş halde 200 litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 11:49
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    Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi

    Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

    SATIŞA HAZIR HALDE YAKALANDI

    Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada satışa hazır halde şişelenmiş 200 litre alkollü içki ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Mersin de 200 litre sahte içki ele geçirildi #1

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