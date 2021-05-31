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    Mersin'de 4.3 büyüklüğünde deprem

    Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 10:02
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    Mersin'de 4.3 büyüklüğünde deprem

    Mersin'de, Anamur Güzelyurt Körfezi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 09.23'te ve 25.63 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

    Mersin de 4.3 büyüklüğünde deprem #1

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