Mersin'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Mersin'de, Anamur Güzelyurt Körfezi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 09.23'te ve 25.63 kilometre derinlikte gerçekleşti.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.