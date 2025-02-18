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İHA

Trafiğe kayıtlı 840 bin motorlu taşıtın bulunduğu Mersin'de her gün farklı farklı kazalar meydana geliyor.

Görüntülere yansıyan 3 kaza merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

SOLLAYACAĞI KAMYONETE ÇARPTI

İlk kazada hızlanarak sollama yapmaya çalışan otomobil, o sırada geçmek istediği kamyonete çarptı.

O anlar ise kamyonetin kasasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.

AĞACA ÇARPINCA DURABİLDİ

Bir diğer kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya hızla gelen bir otomobil çarptı.

Yaya yaralanırken, otomobil ağaca çarparak durdu.

Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

MOTOSİKLETLİ SAVRULARAK DÜŞTÜ

Üçüncü kazada da bir otomobil sağ şeritten giden motosiklet sürücüsünün önüne geçti.

Bu sırada motosikletin araca dokunmasıyla sürücü savrularak bir otomobilin önüne düştü.

O anlar ise otomobildeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son iki kazada yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.