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    Mersin'de arkadaşını öldürdü, pişkinliğiyle pes dedirtti

    Mersin'de sokak ortasında tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli, polisin 2 saatlik çalışması sonucunda yakalandı.
    • İHA
    • 30.11.2020 - 14:42
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 15:24
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    Mersin'de arkadaşını öldürdü, pişkinliğiyle pes dedirtti

    Mersin'de merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, öğlen saatlerinde cadde üzerinde bir araya gelen Mert Doy ve Burak C. isimli arkadaşlar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönerken, Burak C., üstünde bulunan tabancayla arkadaşı Mert Doy'u vurdu. Doy kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, sağlık ekipleri de genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayın ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 saatlik çalışmayla şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

    SÖYLEDİKLERİYLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

    Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, söyledikleriyle pes dedirtti.

    "Arkadaşını neden öldürdün" sorusuna "çok mu lazım" diyen zanlı, "Her şeyin bir sebebi var. Kimse kimseyi durduk yere öldürmez. Namus için öldürdüm. Yapmadığım şeyler hakkında millete sanki yapmış diye göstermiş. Bilerek öldürmedim. Kimse kimseyi bilerek öldürmez. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır" dedi.

    Mersin'de arkadaşını öldürdü, pişkinliğiyle pes dedirtti ViDEO

    Mersin de arkadaşını öldürdü, pişkinliğiyle pes dedirtti #1

    Mersin de arkadaşını öldürdü, pişkinliğiyle pes dedirtti #2

    Mersin de arkadaşını öldürdü, pişkinliğiyle pes dedirtti #3

    Mersin de arkadaşını öldürdü, pişkinliğiyle pes dedirtti #4

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