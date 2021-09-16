15 Nisan'dan itibaren denize hasret kalan balıkçılar, 15 Eylül'de yasağın kalkmasının ardından Mersin Balıkçı Barınağı'ndaki son hazırlıklarını tamamladı.

Mersin genelinde balıkçılar hem ağların hem de teknelerinin son bakım ve kontrollerini yaparak denize açılmaya başladı.

Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağındaki, 25 büyük teknede av yasağının kalkması nedeniyle yoğunluk yaşandı.

SEZONUN İLK AVINA ÇIKTILAR

Yaklaşık 2,5 saatlik yolculuk sonrası Mersin körfezine ulaşması planlanan teknelerde tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece 24.00'dan sonra ağları bırakmak için "Vira Bismillah" diyerek yola çıkmaya başladı.

Mersin'de av yasağı kalktı, balıkçılar ağlarını denize attı VİDEO

"ALLAH HERKESİN KISMETİNİ BOL ETSİN"

Her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten kaptanlardan Volkan Taş,"Nisanın 15'inden itibaren başlayan yasakların bitmesini bekliyorduk. Yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek bu gece başlayacağız. Mersin körfezine gideceğiz, karides yakalamak için uğraşacağız. Yaklaşık 2,5 saatlik bir seyrimiz olacak. Her avlanma süresi 2-3 saat arasında değişir. Tekne çok, Allah herkesin nasibini verir. Herkes çok emek harcıyor, kolay değil. Allah herkesin kısmetini bol etsin" dedi.

Karadeniz'de sezonun 15 gün önce açıldığını kendilerinde ise yasakların 15 Eylül'de kalkacağını anımsatan güverte reisi Ali Köroğlu, her türlü hazırlıkları ve bakımları yaptıklarını kaydetti.

"DENİZLER BEREKETLİ"

Kendilerinin küçük tekne ile av yaptığını dile getiren balıkçılardan Murat Gürsel, "Büyük teknelerin kendilerine göre masrafları, riskleri var. Allah'ım inşallah şanslarını bol, kısmetlerini helal eylesin. Denizler bereketli. Yasaklara uyduğumuz, bilinçli avcılık yaptığımız sürece bunun verimini alıyoruz" ifadelerini kullandı.





"GECE YARISI AĞLARIMIZI ATACAĞIZ"

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen bir başka balıkçı Halil Güney ise, "Allah kimsenin emeğini boş çıkarmasın. Allah'ın izniyle gece yarısı ağlarımızı atarak başlayacağız "diye konuştu.



