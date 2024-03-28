Mersin'de belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı Mersin'de Memleket Partisi'nin Tarsus Belediyesi başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın seçim çalışmalarında kullandığı park halindeki minibüse pompalı av tüfeğiyle ateş edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bir programa katılmak üzere Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yüksekköy Mahallesi'ne giden Memleket Partisi'nin Tarsus Belediyesi başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın seçim çalışmalarında kullandığı park halindeki minibüse pompalı tüfekle kurşunlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Ozan Bozdoğan'ın babası Memleket Partili mevcut Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Haluk Bozdoğan'ın bir yıl önce tehdit edildiği, o dönem savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Haluk Bozdoğan'ın saldırı sonrası bir mahalle toplantısına gittiği ve üzerinde çelik yelek bulunduğu görüldü.

Memleket Partisi'nden açıklama

Memleket Partisi'nden saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus Belediyesi başkan adayımız Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye başkan adayımızın sağlık durumu iyidir. Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi'ne ve adayımıza değil demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır. Bu alçakça saldırıyı yapanlar ve yaptıranlar derhal yakalanmalıdır. Saldırılarınıza, baskılarınıza ve alçaklığınıza asla boyun eğmeyeceğiz" denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)