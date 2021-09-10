Mersin'de belediye meclisinde 'heval' gerginliği

Akdeniz Belediye Meclisi'nde, MHP’li meclis üyesinin CHP’lilere yönelik, “Atatürk’ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiniz” sözleri gerginliğe neden oldu.

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı 2. Oturumu'nun dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP’li meclis üyesi Tufan Nenni, dünkü Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşananları eleştirdi.

"ÖZGÜRLÜKTEN DEM VURANLAR SINIFTA KALDI"

Nenni, "Bize demokrasi dersi verenler, ağzını açtıklarında 'özgürlük'ten dem vuranlar, dün sınıfta kaldılar. Bir belediye başkanının mikrofonunu kapatıp, konuşmasını engelleyerek demokrasi dersinden sınıfta kaldılar" dedi.

"ATATÜRK'ÜN ASKERLERİ OLARAK ÇIKTINIZ, ÖCALAN'IN HEVALLERİ OLARAK BİTİRDİNİZ"

"Burada sadece bir tiyatro oynanıyor" diyen Nenni, "CHP'li arkadaşlarıma geçen de söylemiştim. CHP'nin Akdeniz Belediyesi'ndeki tek görevi, HDP'nin destekçisi olmak ve Büyükşehir Belediyesi'ne bir laf söylendiğinde bunları engellemek, başka bir icraatları yok. Sizler Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu, Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz" diye konuştu.

Akdeniz Belediye Meclisi’nde 'Öcalan'ın hevalleri' tartışması

CHP'Lİ VE HDPLİLER ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Nenni'nin bu sözleri üzerine CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP'li bazı meclis üyeleri ise Nenni'nin üzerine yürüdü.

Meclisi yöneten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sık sık "Sakin olun" uyarılarının ardından yaşanan gerginlik, diğer meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

"İSTİKLAL MARŞI OKUNMUYOR, GURURLA İZLİYORSUNUZ"

MHP'li meclis üyesi Nenni, yaşanan olaylara tepkisini, “İstiklal Marşı okunmuyor, gözümüzün içine baka baka siz bunu gururla izliyorsunuz. Yazıklar olsun size. Ey CHP’liler şurada seçtiğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor gözünüze bakarak. Siz bunu yutuyorsunuz” sözleriyle sürdürdü.