Mersin'de bir garip evlilik teklifi! Gökyüzünde etti... Sıra dışı bir evlilik teklifi organize eden ve tekneden paraşütle uçan Musa Uysal, kız arkadaşına havada evlilik teklifi etti.

İHA

Son dönemlerde evlilik tekliflerinde yeni akımlar ortaya çıkıyor.

Mersin'in Erdemli Talat Göktepe Çamlığı kıyısında bulunan Su Sporları Merkezi bu kez bir evlenme teklifine tanıklık etti.

Paraşütle uçma heyecanına evlilik teklifi heyecanı da eklenince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Tekneden paraşütle uçan Musa Uysal, kız arkadaşı Seher Yüksel'e havada evlilik teklifi ederek evet cevabı aldı.

"Daha önce edecektim, değişik şeyler istediğim için vazgeçtim"

Böyle bir organizasyonla evlilik teklifi ettiği için mutlu olduğunu belirten Musa Uysal şu cümleleri aktardı;

Daha önce sevgilime evlenme teklifi edecektim. Ama daha değişik şeyler istediğim için vazgeçtim.

"Paraşüte bineceğim diye geldim, evlilik teklifi aldım"

Tarif edilemeyecek kadar güzel duygular yaşadığını ifade eden Seher Yüksel de, “Paraşüte bineceğim diye geldim, evlilik teklifi aldım” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)