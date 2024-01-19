Mersin’de terör operasyonu: 5 DEAŞ’lı 1 PKK’lı yakalandı Terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar başarı ile sürdürülürken son düzenlenen operasyonda 5 DEAŞ'lı ve 1 PKK'lı tutuklandı.

İHA

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Ardı ardına gerçekleştirilen operasyonlar başarı ile sürdürülüyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma yaptı.

Şüpheliler tespit edildi

Çalışmalar sonucunda tespit edilen şüphelilerin, geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu şahısların illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

8 şüpheli gözaltına alındı

4 gün önce şafak vakti aralarında özel harekatın da bulunduğu 152 polis ve drone desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerde aramalar yapılırken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Gözaltına alınan şüphelilerden 21 bin 500 Suriye lirası, 800 euro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Tutuklandılar

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturmasına dayalı şüpheli F.A. da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)