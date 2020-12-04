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    Mersin'de cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon

    Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda, cezaevlerindeki terör örgütü PKK üyelerine finansal destek sağladığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.12.2020 - 09:36
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 10:49
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    Mersin'de cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon

    Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü PKK'lılara finansal destek sağlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'de 4 ayrı adrese operasyon düzenledi.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda C.E., V.T. ve D.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon ViDEO

    Mersin de cezaevindeki PKK lılara finansal destek sağlayanlara operasyon #1

    Mersin de cezaevindeki PKK lılara finansal destek sağlayanlara operasyon #2

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