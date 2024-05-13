Mersin'de CHP'li belediye, bir önceki dönemden kalan ay yıldızlı anıtı söktü

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı belediyelerden biri de Mersin'in Silifke Belediyesi oldu.
Silifke Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mustafa Turgut, göreve gelir gelmez dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.
Ay yıldızlı anıt sökülerek ormanlık alana atıldı
Silifke Meydanı'nda bulunan bayrak anıtı, belediye personelleri tarafından geçtiğimiz günlerde söküldü ve ormanlık alanda bulunan şantiyeye atıldı.
Ormanlık alana atılmış halde ay-yıldızı gören vatandaşlar, bayrağın simgesine yapılan harekete tepki gösterdi.
"Ucube..."
Yaşanan olaya ilişkin sosyal medyada tepkiler giderek artarken bu kez de Silifke Belediyesi'ne Kültür İşleri Müdürü olarak atanan Yasin Bulundu isimli şahsın paylaşımları pes dedirtti.
Ay yıldızlı anıta ucube diyen Bulundu, "Silifke'nin göbeğinde dikilen üç hilalli ucube artık yok." ifadelerini kullandı.
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