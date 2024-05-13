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Mersin'de CHP'li belediye, bir önceki dönemden kalan ay yıldızlı anıtı söktü

Mersin'de CHP'li belediye, bir önceki dönemden kalan ay yıldızlı anıtı söktü MHP’den CHP’ye geçen Mersin Silifke Belediyesi, ay-yıldızlı anıtı söküp ormanlık bir alana bıraktı. Ayrıca Kültür İşleri Müdürü olarak atanan Yasin Bulundu isimli şahıs, ay yıldızlı anıtı ucube olarak nitelendirdi.