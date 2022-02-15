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    Mersin'de CHP'li gruptan yerel gazete binasına saldırdı

    Mersin CHP Gençlik Kolları yöneticilerinin de bulunduğu bir grup, "yalan haber" iddiasıyla protesto ettikleri yerel gazetenin bürosuna yumurta ve boya attı.
    • AA
    • 15.02.2022 - 21:50
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    Mersin'de CHP'li gruptan yerel gazete binasına saldırdı

    Mersin bugün yerel bir gazeteye 'yalan haber' iddiasıyla saldırıya sahne oldu.

    Aralarında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz ve CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu grup, Haberci Gazetesi'nin merkez Akdeniz ilçesindeki bürosunun önünde toplandı.

    YUMURTA VE BOYA FIRLATTILAR

    "Satılık kalemler" sloganları atan grup, "yalan haber" iddiasıyla büro önüne kalem ve yem döktü, daha sonra ofise ve çalışanlara yumurta ile boya fırlattı.

    Grup, olaydan sonra slogan atarak dağıldı, iş yerleri ve ekipmanları zarar gören gazete çalışanları ise eylemcilerden şikayetçi oldu.

    Gazetenin önüne dün gelen 5 kişinin de "Yalan haber yapmayın" şeklinde slogan attıktan sonra gazetecilerle tartıştığı öğrenildi.

    Mersin'de CHP'li gruptan yerel gazete binasına saldırdı VİDEO

    CHP DİZİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

    CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır. CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını aşan ve basın özgürlüğünü ihlal eden her eylemin karşısındadır." ifadelerini kullandı.

    Mersin de CHP li gruptan yerel gazete binasına saldırdı #1

    Mersin de CHP li gruptan yerel gazete binasına saldırdı #2

    Mersin de CHP li gruptan yerel gazete binasına saldırdı #3

    Mersin de CHP li gruptan yerel gazete binasına saldırdı #4

    Mersin de CHP li gruptan yerel gazete binasına saldırdı #5


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