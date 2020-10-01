Mersin'de CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri, şehidin adının parka verilmesini istemedi

Mersin'de CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri, şehidin adının parka verilmesini istemedi

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Meclisi, ekim ayı ilk toplantısında CHP ve HDP Meclis üyeleri, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka şehidin adının verilmesi teklifini reddetti.

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi, ekim ayı birinci toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi.

Gerçekleşen belediye meclisi toplantısında CHP ve HDP bir araya gelip skandal bir karara imza attı.

ŞEHİDİN ADI PARKA VERİLMEK İSTENDİ, CHP VE HDP EL BİRLİĞİYLE REDDETTİ

Meclis üyesi Tufan Nenni’nin verdiği ve Huzurkent Bahşiş Mahallesi’nde bulunan bir parka, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında 19 Haziran 2017 yılında çıkan çatışmada şehit düşen Ramazan Bahşiş’in adının verilmesiyle ilgili önerge, komisyonlara havale edilmeyip direkt oylamaya sunuldu.

Şehidin isminin parka verilmesi, CHP ve HDP’li üyelerinin verdiği ret oyu sonucu oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Kararın ardından belediye meclisi karıştı, tansiyon yükseldi.

Mersin'de CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri, şehidin adının parka verilmesini engelledi ViDEO