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İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde çilek hasadı başlarken, hem iç piyasada hem de uluslararası alanda satışlar hız kazandı.

Çilek hem yurt içinde hem de Irak ve Rusya'nın Krasnodar bölgesinde alıcı buluyor.

Bu yılki hasattan 50 bin ton ürün bekleniyor.

ÇİLEK ÜRETİMİNE BAŞLANDI

5 bin dönüm açık alanda ve 2 bin dönüm alanda ise sera ve topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimi yapılıyor.

Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, Özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.

İHRACAT BAŞLADI

Çilek üretimine başladıklarını söyleyen Kaynar şu sözleri kullandı:

Bugünlerde yurt içi ve Irak'a ayrıca ufak tefek uçak kargolarla Rusya'nın Krasnodar bölgesine ihracata başladık. Önümüzdeki günlerde Rusya Moskova kapısı açılacak. Bugünlerde çileğin kilosu yurt içinde 90, yurt dışına ise 110 liradan alıcı buluyor. Bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyoruz.

BEREKETLİ BİR SEZON BEKLENİYOR

Çilek üreticileri, bu yıl bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umuyor.

Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, çilek üretiminde önemli bir artış beklediklerini ve ihracatın da büyüyeceğini belirtti.