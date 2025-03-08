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İHA

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan üç katlı apartmanda yaşayan 80 yaşındaki Veli Birol, damdan sarkıttığı iple balkondan evine girmek istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden yaşlı adam, birinci kattaki çinko çatının üzerine düştü.

SEDYEYE BAĞLAYIP KURTARILDI

Durum Acil Çağrı Merkezi'ni bildirildi.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda yaralı halde yatan yaşı adamı sedyeye bağlanarak yan pencereden alıp aşağı indirdi.

ANAHTARINI UNUTTUĞU ÖĞRENİLDİ

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kontrolünde aşağıya indirilen yaşlı adam, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Birol'un, evinde anahtarını unuttuğu için böyle bir yönteme başvurduğu ileri sürüldü.