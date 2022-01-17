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    Mersin'de, DEAŞ operasyonu: 4 zanlı daha yakalandı

    DEAŞ'a yönelik "Pençe-2" operasyonunda 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi. 
    • AA
    • 17.01.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 13:13
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    Mersin'de, DEAŞ operasyonu: 4 zanlı daha yakalandı

    Mersin’de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 12 Ocak'ta hakkında gözaltı kararı verilen 10'u Suriye, 4'ü Irak uyruklu 20 DEAŞ şüphelisinden 17'sinin yakalandığı soruşturmaya ilişkin, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir zanlı hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

    Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon ile 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

    21 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 zanlı adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 10'u Suriye, 4'ü Irak uyruklu 20 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

    Mersin de, DEAŞ operasyonu: 4 zanlı daha yakalandı #1

    3 ŞÜPHELİ ADRESLERİNDE BULUNAMAMIŞTI

    Ekipler, 12 Ocak'ta "Pençe-2" adı verilen şafak operasyonunda zanlılardan 17'si yakalamıştı. Şüphelilerden 3'ü adreslerinde bulunamamıştı.


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