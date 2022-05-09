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    Mersin'de DEAŞ'ın kadın canlı bombaları yakalandı

    Gözaltına alınan şüphelilerin içerisinde örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bomba 2 kadının da olduğu, eylem için kentte geldikleri ortaya çıktı.
    • 09.05.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:26
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    Mersin'de DEAŞ'ın kadın canlı bombaları yakalandı

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

    11 adrese operasyon düzenlendi

    Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, S.E., K.F.K., A.A.M., H.A.A., A.E.K., H.S., A.H., O.S. ve E.A.'yı gözaltına aldı.

    İHA'nın aktardığına göre şahıslardan 2'sinin örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı canlı bombacı kadınlar olduğu, eylem için kente geldikleri ortaya çıktı.

    Mersin'de DEAŞ'ın kadın canlı bombaları yakalandı VİDEO

    4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor

    Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

    Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Mersin de DEAŞ ın kadın canlı bombaları yakalandı #1

    Mersin de DEAŞ ın kadın canlı bombaları yakalandı #2


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