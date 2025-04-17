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İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından iş makinesiyle kazı yaparken yakalandı.

Dron ile kayda alınan kaçak kazı anları sonrası operasyon düzenlendi.

DRONLA TESPİT EDİLDİLER

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak kazıya dair yürütülen teknik takipte, şüphelilerin kazı yaptığı bölge dronla gözlemlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kazı anını görüntüleyen ekipler, operasyona geçerek iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında bir adet ekskavatör iş makinesi, bir tır, bir pikap ve kazıda kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alınıp ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.