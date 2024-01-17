Mersin'de deniz suyu kahverengine döndü Bozyazı ilçesinde 3 gündür aralıklı olarak etkisini gösteren yağmurla birlikte coşan dereler, denize ulaştığı bölgeyi kahverengiye çevirdi.

İHA

Mersin yağışa teslim oldu.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava, Mersin'in batı ilçelerinde 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

En çok yağış alan yerlerden Bozyazı ilçesinde de zaman zaman şiddetli etkili olan yağmur dolayısıyla yüksek kesimler ve dağlardan derelerin taşıdığı sular denize ulaşmaya başladı.

Çamurlu su, denize aktı

Özellikle Toroslardan gelen çamurlu yağmur sularının döküldüğü Sarısu Deresi ve Sini Çayı'nın da debisi de arttı.

Kahverengiye dönen dere ve çaydan gelen su Akdeniz'le buluştuğu bölgenin de rengini değiştirdi.

Bozyazı sahil kesiminde deniz, mavi ve kahverengi görüntüsüyle alışılmadık bir manzara oluşturdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)