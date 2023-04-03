Mersin'de deprem nedeniyle 8 katlı bina hasar gördü! Kontrollü olarak yıkımına başlandı Asrın felaketinden etkilenerek ağır hasar alan 8 katlı bina, çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bugün kontrollü yıkıldı.

AA & Ensonhaber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün afet bölgesi ilan edilen illeri açıkladı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman olmak üzere toplam 6 il afet bölgesi oldu.

Öte yandan sarsıntının hissedildiği bir diğer il de Mersin.

Kentte sayılı binada hasar meydana geldi.

40 daire bulunuyor

Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar aldığı tespit edilerek yıkım kararı verilen binanın bulunduğu Baykent Sitesi'nin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler, iş makinesiyle 40 dairenin yer aldığı apartmanı yıkma işlemlerini başlattı.

"Yıkım aşamasına geçildi"

Sitenin yöneticisi Mehmet Çimen, gazetecilere, binanın 20 Şubat'ta boşaltıldığını söyledi.

Binayla bitişik nizamdaki 2 sitede de hasar olduğunu belirten Çimen, "Hayati tehlike taşıdığı için gerekli işlemler yapılarak, yıkım aşamasına geçildi. Kayısıkent, Yeşilkent ve Baykent siteleri tek parsel üzerine kurulmuş." ifadesini kullandı.