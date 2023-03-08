Mersin'de depremlerde hasar gören 76 okul tahliye edildi Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hasar gören 76 okulun boşaltıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra çevre illerde de hasar gören eğitim ve sağlık kurumarının binaları denetleniyor.

Hasarlı binalar tek tek boşaltılarak tahliye ediliyor.

Bu kapsamda Mersin'de depremlerde hasar gören 76 okul tahliye edildi.

Mersin Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Vali Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Tarsus ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin'den bilgi aldı.

"İkili öğretim yapılan okullarda yoğunluk giderilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, deprem hasarı nedeniyle kent genelindeki 76 okulun boşaltıldığını ifade etti.

Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme yapılan okulların durumunun bilimsel tekniklerle analiz edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hasar tespit edilen okullarımız behemehal tahliye edildi. Hiçbir öğrencimizin eğitim öğretim hayatının kesintiye uğramaması için diğer okullara taşınması sağlandı. Hasar gören okullarımızın yerine yeni okullar inşa edeceğiz. Bu konudaki hazırlık çalışmalarımızı başlattık.



Yeni okullar inşa edilene kadar prefabrik okullar, derslikler yapmak suretiyle birleştirilen ve sabah-öğlen şeklinde ikili öğretim yapılan okullarda yoğunluk giderilecektir."

Kentte 21 bin 117 depremzede öğrenci eğitim hayatına devam ediyor

Okulların durumları ve ihtiyaç duyulan yeni yatırım taleplerinin Milli Eğitim Bakanlığınca takip edildiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti: