Mersin'de dolu bir çok bahçeye zarar verdi: Yüzde 70'e kadar hasar tespit edildi Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ön planda olan illerin başında gelen Mersin Erdemli'de gece etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve, sebze bahçeleri ile bazı seralar zarar gördü.

İHA

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış, fırtına ve dolu Mersin'in bir çok noktasında etkili oldu.

Özellikle limon ve domates üretimi ile ön plana çıkan Erdemli ilçesinde de gece fındık büyüklüğünde yağan çevreyi beyaza bürüyen dolu bir çok ürüne zarar verdi.

Sabah da devam eden sağanak yağışın durmasının ardından Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Tarım İlçe Müdürü Mesut Yıldız eşliğinde ekipler, bahçelerde ön hasar tespit çalışmasına başladı.

Yüzde 70'e varan hasar tespit edildi

Küçük seraların kısmen zarar gördüğü ilçede, bir çok meyve ve sebze bahçesinin de yüzde 30, limon da ise bölgesel olarak bazı yerlerde yüzde 70'a varan hasar oluştuğu belirtildi.

Öte yandan, gece yağan dolunun halen bazı bahçelerde kalması ise dikkat çekti.

Dolu büyük hasar verdi

Üçtepe Mahallesine ekiplerin geldiğini belirten üreticilerden Veli Koç , bölgede narenciye ve diğer ürünlerde yüzde 70'e kadar hasar oluştuğunu kaydetti.

Dün gece meydana gelen dolu nedeniyle hasarın büyük olduğunu belirten Kocahasanlı Mahallesi Muhtarı Adem Arslan, "Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun. Bahçelerde halen dolu duruyor. Şuan bir domates bahçesindeyiz, büyük bir kısmı zarar görmüş durumda" dedi.

"Genelde yüzde 30, limonda lokal olarak yüzde 70 hasar var"

Bahçelerde incelemede bulunup üreticilerle görüşen Kaymakam Aydın Tetikoğlu ise şunları kaydetti:

Dün akşam başlayan dolu Erdemli merkez ve çevresinde etkili oldu. Yoğun olarak merkez çevresindeki köylerde etkilenen çiftçilerimiz oldu. Dün akşam Fatih Mahallesi ve Kocahasanlı'da tespitimiz oldu. Bugün sabahta ilçe tarım müdürümüzle birlikte diğer köylerimizde ön tespit için incelemede bulunduk. Ön tespitte edindiğimiz bilgiye göre yüzde 30 civarında genel ortalamada domates ve narenciyede, özellikle limonda, lokal olarak bazı yerlerde yüzde 70'e kadar hasar tespit edildi. Önümüzdeki hafta ilçe tarım müdürlüğündeki arkadaşlarımız tespit çalışmalarını yapacak. Ona göre vatandaşlarımızın zarar durumu net olarak ortaya çıkacak. Ben zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)