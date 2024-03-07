Mersin'de düzenlenen operasyonda Süleler suç örgütü çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen operasyonda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçlerimizin suçla mücadelesi kararlılıkla sürdürüyor.

Bu süreçte art arda çökertilen organize suç örgütlerine bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen Mahzen- operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: