Güvenlik güçlerimizin suçla mücadelesi kararlılıkla sürdürüyor.
Bu süreçte art arda çökertilen organize suç örgütlerine bir yenisi daha eklendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen Mahzen- operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
"Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız"
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Çıkar amaçlı suç örgütü kurma,
- Kasten adam öldürme,
- Çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama,
- Uyuşturucu madde ticareti,
- Nitelikli dolandırıcılık,
- Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 5 adet ruhsatsız tabanca,
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
- Çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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