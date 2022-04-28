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    Mersin'de eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

    Mersin'de, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı.
    • 28.04.2022 - 09:26
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    Mersin'de eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

    İçişleri Bakanlığı: "Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

    AYRINTILAR GELECEK...


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