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    Mersin'de Geri dönüşüm işçisinin kaldırımda namaz molası

    Mersin’de geri dönüşüm çalışanı bir vatandaş namazını kaldırıma serdiği karton üzerinde kıldı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 18:47
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    Mersin'de Geri dönüşüm işçisinin kaldırımda namaz molası

    Mersin'de Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesinde bir ara sokakta ikindi ezanın okunduğunu duyunca kamyonetini yolun sağına çekerek, aracının arkasında bulunan kaldırıma karton serdi.

    KARTONUNU SERDİ, NAMAZINI KILDI

    Serdiği karton üzerinde namazını kılan vatandaş daha sonra işine geri döndü.

    SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİ

    Soğuk havaya rağmen ibadetini gerçekleştiren vatandaşın bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Mersin de Geri dönüşüm işçisinin kaldırımda namaz molası #1

    Mersin de Geri dönüşüm işçisinin kaldırımda namaz molası #2

    Mersin de Geri dönüşüm işçisinin kaldırımda namaz molası #3

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