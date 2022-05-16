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    Mersin'de ilk üzüm hasadı yapıldı: Kilosu 40-50 TL

    Türkiye'nin dört bir tarafından yeni hasat edilen meyve ve sebzeler görücüye çıkıyor. Yılın ilk turfanda üzüm hasadı yapıldı. Ürünlerin kilosu 40-50 TL arasında satılıyor.
    • 16.05.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:24
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    Mersin'de ilk üzüm hasadı yapıldı: Kilosu 40-50 TL

    Mevsim meyveleri tek tek tezgahlara çıkmaya başladı.

    Mersin, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip. Türkiye’nin turfanda birçok meyvenin örtü altında üretildiği Mersin’de üzüm hasadına başlandı.

    Kara üzüm hasadı başladı

    Daha önce erikten, kayısıya, yenidünyadan kavuna kadar birçok ürünün toplandığı kentte örtü altında yetiştirilen beyaz üzümlerden sonra bölgenin siyah incisi olarak bilinen kara üzüm hasadına da başlandı.

    Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde 3 dönümlük serada üretilen ilk siyah üzümler toplandı. Toplanan ürünler 40 ile 50 TL arasında alıcıya sunuldu.

    "6 ay emek çektik 15 gün daha emek çekeriz"

    Üzüm yetiştiriciliği yaptıklarını anımsatan üretici Arif Yanaroğlu yaptığı açıklamada, "Şu anda hasada başladık. Kasım ayından itibaren budama, ilaçlama, gübreleme, desteğiyle bugüne geldik. İlk hasadı bugün yaptık, kilogramda 40 ile 50 TL arasında satılıyor. Hasadı da kendimiz yapıyoruz. 6 ay emek çektik 15 gün daha emek çekeriz." dedi.

    "Akdeniz iklimi üretime çok uygun"

    Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise konuşmasında, "Akdeniz iklimi turfanda üretime çok uygun. Biz bu bölgede örtü altında ilk önce dut hasadı yaptık. Daha sonra çağla, erik, kayısı, yenidünya ve beyaz üzüm hasadı yaptık. Şu anda en son turfanda üzüm olarak siyah inicimizi hasat ediyoruz." diye konuştu.

    "İlk talep turizm bölgelerinden geliyor"

    İHA'ya konuşan Kulu, "Bağlarımız iki yaşında, iyi bir verim bekliyoruz. Ürünümüzü, yurt içinde turizm şehirleri başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlere ve yurt dışına gönderiyoruz. Özellikle ilk talep turizm bölgelerindeki işletme ve lokantalardan geliyor." ifadelerini kullandı.

    Mersin de ilk üzüm hasadı yapıldı: Kilosu 40-50 TL #1

    Mersin de ilk üzüm hasadı yapıldı: Kilosu 40-50 TL #2

    Mersin de ilk üzüm hasadı yapıldı: Kilosu 40-50 TL #3

    Mersin de ilk üzüm hasadı yapıldı: Kilosu 40-50 TL #4


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