Mersin'de kar yağışı etkisini gösterdi! Toroslar beyaza büründü Erdemli-Ayrancı yol güzergahının kar yağışının etkisini artırması halinde kapanma riski taşıdığı belirtilirken sürücüler telefonlarına sarıldı.

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.

Erdemli ilçesinin yüksek rakımlarında başlayan kar yağışı, bin 500 rakımlı Tozlu Göleti'ne kadar etkisini gösterdi.

Toros Dağları'nın eteğinde ilçeye bağlı Sorgun ve Toros mahalleleri kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Sürücüler sürpriz oldu

Nisan ayı sonunda gerçekleşen kar yağışı, Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı Karayolu'nu kullanan sürücüleri de şaşırttı.

Vatandaşlar o anları kaydetti

Sürücülerin şaşkınlığı cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülere de yansıdı. Sürücüler, bu mevsimde kar yağışının sürpriz olduğunu dile getirdi.

Kar yağışının etkisini artırması halinde Erdemli-Ayrancı yol güzergahının kapanma riski taşıdığı, sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.