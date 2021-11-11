Mersin'de kaybolan Müslüme aranıyor

Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu esnada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal Ailesi, Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.

Bir süre kızlarını arayan aile, sonuç alamayınca ilgililere haber verdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, arama ve kurtarma köpekleri de katılıyor.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da çalışmaları yakından takip ediyor.