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İHA

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Hz. Hamza Camii'nde dün ikindi namazı kılınırken, bir kedi hızla cemaatin yanından geçerek vaaz kürsüsünün içine girdi.

Namazın ardından cemaat kürsünün içerisinde kediyi aramasına rağmen bulamadı.

3 YAVRU KÜRSÜNÜN ALTINDAN ÇIKTI

Cami imamı ve cemaat, kürsüyü kaldırdıklarında altında anne kedi ile birlikte 3 yavru ile karşılaştı.

Anne kedi ile yavrularına güvenli bir yere taşımak isteyen cemaate anne kedi izin vermedi.

ANNE KEDİ YAVRULARINI BIRAKMADI

Bunun üzerine haber verilen itfaiye ekibi anne kediyi yakalayarak, kürsünün altından çıkarmak istedi.

Yavrularını bırakmak istemeyen anne kedi, itfaiye ekiplerine uzun süre direndi.

KARTON KUTUNUN İÇİNDE TAŞINDI

Yavru kediler, daha sonra bir karton kutuya konularak cami avlusuna çıkarıldı.

Anne kedi de elinde kutu olan itfaiye erini peşinden, yavrularını takip etti.

İtfaiye ekiplerinin kutuyu bırakmasının ardından anne kedi yavrularını yanına gitti.

"ALMAYA ÇALIŞTIK AMA İZİN VERMEDİ"

Cami imamı Rıdvan Burak Adıyaman, namaz kılarken kedinin cemaatin arasından hızlıca geçerek kürsünün içerisine girdiğini söyledi.

Bu sırada cemaatin de hafifçe ürktüğünü belirten Budak, "Namazdan sonra kürsüyü açtık ama kediyi göremedik. Kürsüyü kaldırdığımızda kedinin buraya yavruladığını gördük. Biz almaya çalıştık ama anne kedi izin vermeyince itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip çıkardılar" dedi.

Kedinin daha önce de camiye girip çıktığını ifade eden Burak, böyle bir şey olacağını hiç düşünmediklerini kaydetti