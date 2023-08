Mersin'de kira artışını kabul etmeyen kadına cinsel içerikli mesajlar yağdı

DHA

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları son zamanlarda gündemden düşmüyor.

Olayın bir örneği de Mersin'de yaşandı.

Ancak durum her zamankinden farklı.

31 yaşındaki Saliha Sak, oğluyla birlikte yaşadığı evi ocak ayında, aylık 2 bin liraya kiraladı.

İddiaya göre, 2 yıllık kontratı olan Sak'ın ev sahibi S.H., kirayı 7 bine yükseltmek istedi. Sak, bu rakamı kabul etmedi. Bunun üzerine S.H., kiracısından evini boşaltmasını istedi.

Genç kadının bu durumu kabul etmesinin üzerine olay farklı boyuta taşındı.

Bu gelişmelerin üzerine Sak'ın cep telefonuna farklı numaralardan tehdit ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı.

Genç kadın suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Sak, şu ifadeleri kullandı:

Eve ocak ayında girdim. Depremden hemen sonra ev sahibi kira artışı yapmak istediğini söyledi. Ben de sözleşme prosedürlerine göre hareket edeceğimi ve istediği 7 bin TL’yi ödeyemeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine tehdit etmeye başladı. ‘Seni mahallede rezil edeceğim, öldüreceğim’ gibi ifadeler kullandı, mesajlar gönderdi. Karakola gidip şikayetçi oldum, ifade verdim. Ancak hiçbir sonuç elde edemedim. Aradan 1 ay geçti telefondan yine mesajlar yazdı. Ölümle tehdit etti, uygunsuz fotoğraf gönderdi. Yine karakola gidip şikayetçi oldum ancak ertesi gün yine tehdit mesajları devam etti. Hala tehdit mesajları alıyorum. Ben her gün mü karakola gideceğim ? Şu an can güvenliğim tehlike altında. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bu adam bu mesajları göndermeye devam ediyor ve hakkında hiçbir işlem başlatılmıyor.