Mersin'de korkunç kaza: 1 kişinin öldüğü kazada ortalık savaş alanına döndü Kırmızı ışıkta kavşaktan geçen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak metrelerce sürüklendi. 1 kadının hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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DHA

Mersin'de trafik kazası can aldı...

Toroslar ilçesinde sabah saat 07.20 sıralarında Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarı Demirtaş Kavşağı'nda A.D. idaresindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği sırada sürücünün kontrolünden çıktı.

Cadde savaş alanına döndü

Yoldan çıkan otomobil, yayalara ve ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan otomobilde yangının çıktığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

1 ölü 3 yaralı

Kazada yaya Sultan Sedef (32) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani haraket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)