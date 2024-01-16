Mersin'de korkunç kaza! Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturma başlatıldı Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye güne korkunç bir kaza haberiyle başladı...

Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Otobüsün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otobüsün olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Korkunç kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başaltıldığını duyurdu.

Yılmaz Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı;