Türkiye güne korkunç bir kaza haberiyle başladı...
Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.
Otobüsün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otobüsün olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.
Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.
Soruşturma başlatıldı
Korkunç kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başaltıldığını duyurdu.
Yılmaz Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.
Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
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