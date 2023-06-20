Mersin'de kurbanlığa içki veren şahıs gözaltına alındı Tarsus'ta kurbanlık çiftliğindeki ineğe içki içiren daha sonra ise ilaç içirdiğini öne süren şahıs, yakalandı. Şahsın, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası hükümlüsü olduğu için gözaltına alındığı bildirildi.

İHA

Dün sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, görenleri şaşkına uğrattı.

Mersin Tarsus'ta bir çiftlikte kurbanlık ineğe içki içiren şahıs, sosyal medya üzerinden yayılan videosu sonrası tepki çekti.

Sosyal medya üzerinden dolaşıma giren videoda yer alan B.D. ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucu şahsın, uyuşturucu bulundurmak suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Para cezası verildi, gözaltına alındı

Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çiftliğe giderek, şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 4 bin 554 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası hükümlüsü olduğu için arandığını tespit eden ekipler, gözaltına aldı.

"İçki değil ilaç" dedi

Öte yandan şahsın gözaltına alınmadan önce yine sosyal medya hesabından yayınladığı vidosunda, kendisinin yanlış anlaşıldığını, içki şişesini ilaç vermek için kullandıklarını açıkladı.

B.D., plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini ve bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini iddia etti.