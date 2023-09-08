Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcıya Türk ekipler müdahale etti İniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcının çıkış yapacağı bölgede, ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişi devam ediyor.

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AA

Spor tutkunları sınır tanımıyor...

Hem kendi ülkelerinde hem farklı ülkelerde spor etkinliğini yerine getiren sporcular, farklı deneyimleriyle gündeme geliyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde de 14 kişilik ABD'li dağcı grubu bir mağaraya iniş yaptı.

Bu sırada mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcının yardımına Türk ekipler yetişti.

Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li Mark Dickey'e (40) ekiplerin yardımıyla ilaç tedavisi uygulandı.

Ekipler ABD'li dağcıyı bekliyor

Sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yüzeye kendisine eşlik eden grupla çıkmak istediğini ileten Dickey için bölgede tedbir amaçlı AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bekletiliyor.

Grubun mağaradan güvenle çıkabilmesi için AFAD'ın kurduğu koordinasyon çadırında süreci takip eden ekiplere, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ile farklı ülkelerden gelen dağcılık uzmanları da eşlik ediyor.

1 helikopter bekliyor

Mağaranın, Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımında olmasından dolayı bölgede 1 helikopter hazır bulunduruluyor.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 14 kişilik dağcılık grubu keşif için Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)