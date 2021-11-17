Mersin'de Müslüme'nin arandığı bölgede kan izi bulundu

Sekiz gün önce kayıplara karışan 3 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları kapsamında, kayada bulunan kan izi üzerine inceleme başlatıldı.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. Termal kameralarla incelemelerin sürdüğü bölgede, menfezlerde de arama yapılıyor.

KAYALIKTA KAN İZİNE RASTLANDI

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kan izinin kime ya da neye ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

"8 GÜN OLDU HALA HABER YOK"

Kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini söyleyen Baba Mehmet Yağal, "Bugün 8. gün ve bir sonuca ulaşamadık. Bir ayak izi görülmüştü. Onun dışında şu an başka bir şey yok. Arıyorlar, herkes burada. Araştırıyoruz. Hala bir sonuca ulaşılamadı. Henüz hiçbir şey yok." diye konuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ÖĞRETMENLERDEN DESTEK

Arama çalışmalarına destek vermek için bölgede bulunan özel bir eğitim kurumunda görevli 10 öğretmenden Hakan Eraslan, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Müslüme çocuğumuzun kaybolduğunu duyunca yardım etmek ve arama faaliyetlerine katılmak amacıyla bölgeye geldik. Şartlar zor. Bu zor şartlarda 'Acaba çocuğumuzdan bir haber alabilir miyiz? Ona ulaşabilir miyiz? Bunda bizim de bir katkımız olur mu?' düşüncesiyle çalışmalara katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Nezir Arslan da bölgenin zorlu bir araziye sahip olduğunu, çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini belirtti.